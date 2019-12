Regionali, la Lega frena su Fitto e aspetta il voto in Emilia

Le sorti della Puglia potrebbero passare dall’Emilia Romagna e dalla Calabria. Almeno, per quanto riguarda il centrodestra. La candidatura di Raffaele Fitto alla guida della Regione, lanciata dai meloniani e accolta con freddezza dai leghisti, è infatti al centro di un tetris piuttosto complicato.

Il QUADRO NAZIONALE - Finora, si è detto che la resistenza del Carroccio era motivata dalle acredini tra Fitto e qualche leghista salentino, nonché dalla volontà della dirigenza pugliese dei salviniani di indicare un proprio candidato, cioè il presidente dell’Invimit Nuccio Altieri. In nome di questo sarebbero partite le pressioni su Matteo Salvini per convincerlo a non chiudere l’accordo e a lasciare aperta la partita pugliese.

