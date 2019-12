Trani, operaio di 60 anni cade da impalcatura e muore sul colpo

TRANI - Tragico indicente sul lavoro questo pomeriggio a Trani. Un operaio di circa 60 anni è morto precipitando da un'altezza di 4 metri mentre stava lavorando su una impalcatura di uno stabile dove sono in corso lavori di ristrutturazione. È accaduto in via don Pasquale Uva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte della polizia. Solo ieri un altro operaio a Monte Sant'Angelo ha perso la vita sul lavoro mentre stava mettendo in sicurezza un muretto e appena la scorsa settimana, ad Andria, un uomo che stava smontando delle luminarie dall'ingresso della chiesa era morto precipitando dal cestello elevatore sul quale stava lavorando.

Spetterà ora agli agenti del Commissariato di Polizia di Trani, intervenuti tempestivamente sul posto, far luce sulla tragedia. Sul posto anche i vigili del fuoco.