Lauria, tromba d'aria spazza via tetto del PalaAlberti: 5 feriti, grave una ragazza

POTENZA - A causa del forte vento e del maltempo, in serata, a Lauria (Potenza), è crollato il tetto di una palestra: secondo quanto si è appreso una tromba d’aria ha scoperchiato il palasport PalaAlberti della città e i pezzi del tetto della struttura sono caduti su una palestra adiacente, dove si stavano allenando alcuni giovani: cinque sono rimasti feriti, tra questi una ragazza in maniera molto grave. Nel PalaAlberti si giocano le partite casalinghe del Lagonegro, squadra che milita nel campionato di serie A2 di pallavolo maschile. Sul posto stanno lavorando i carabinieri, diverse squadre dei Vigili del fuoco e operatori sanitari del 118. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona del PalaAlberti di Lauria.

Ecco la foto del PalaAlberti scoperchiato e il video ripreso fuori dalla palestra.