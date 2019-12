Manutenzione strade in Puglia: in arrivo 14mln dalla Giunta

BARI - Con l’assestamento di bilancio approvato in Consiglio regionale e con proprie delibere, la Giunta regionale pugliese ha impegnato poco meno di 14 milioni di euro, reperiti nel bilancio autonomo, per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini. «Sono stati finanziati - spiega in un post su facebook - 97 interventi distribuiti su tutto il territorio regionale, che riguardano opere di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza di viabilità rurale, strade comunali urbane ed extraurbane, ponti e cavalcaferrovia; di manutenzione e realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali; di ripristino di muretti a secco (patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco) in strade viciniali in Valle d’Itria. La viabilità minore di competenza comunale risulta particolarmente danneggiata, anche a causa dalle calamità naturali, e per risanarla i Comuni possono utilizzare solo risorse proprie, già piuttosto esigue ed insufficienti». Cinque milioni sono stati impegnati per ultimare i lavori sulla SP 2 Andria-Canosa.