Migranti, Viminale: «Tempi rapidi per sgombero ghetto Borgo Mezzanone»

«Abbiamo preso contezza delle persone che hanno realmente diritto all’accoglienza ed abbiamo programmato tutto ciò che è previsto nel progetto di sviluppo dell’area, con 3,5 milioni a disposizione. Pertanto si procederà progressivamente allo sgombero dell’intera zona con tempi abbastanza rapidi». Lo ha detto il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, Michele Di Bari, al termine di un incontro convocato questa mattina in prefettura a Foggia per discutere del futuro sia del Cara di Borgo Mezzanone che del ghetto sorto accanto alla struttura d’accoglienza nel foggiano.

Attualmente nel Cara risiede una cinquantina di migranti, mentre nella baraccopoli sono poco più di un migliaio. Alla domanda dei cronisti se c'è la possibilità di aprire ulteriori strutture di accoglienza per migranti i provincia di Foggia, Di Bari ha risposto che «il sistema dell’accoglienza in Italia è un sistema diffuso che tratta dai Cas (Centri di Accoglienza straordinaria) ai Siproimi (Sistemi di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati)». «Borgo Mezzanone 20 anni fa aveva duemila posti oggi ne ha appena 60 - ha aggiunto - la Prefettura di Foggia sta pianificando un’azione capace di restituire quei posti di accoglienza nell’intera provincia attraverso un sistema di accoglienza diffusa».