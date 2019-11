Da Cerignola a Palagianello per rapinare una banca: 3 arresti

Alle prime ore dell'alba, dopo una lunga indagine, i carabinieri di Palagianello (Ta) e di Castellaneta (Ta) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Matteo Cianci, 52 anni, Polito Paccari, 43, e Giuseppe Fratepietro, 42, tutti pluripregiudicati di Cerignola (Fg), ritenuti responsabili di concorso in rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto illecito di arma da taglio.

Le indagini sono partite ad aprile scorso, dopo che fu consumata una rapina ai danni della filiale di Palagianello della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. I tre in particolare dopo aver noleggiato delle auto in una società di Cerignola, avevano effettuato dei sopralluoghi davanti all'istituto bancario, per poi compiere la rapina il giorno successivo, con la stessa auto a cui avevano applicato una targa contraffatta o rubata. Gli arrestati si trovano nel carcere di Foggia.