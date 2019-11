TARANTO - E’ cominciato a Palazzo Chigi l'incontro convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le istituzioni locali e le parti sociali su ArcelorMittal. Con il premier, otto ministri: Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), Giuseppe Provenzano (Sud), Roberto Speranza (Salute), Teresa Bellanova (Agricoltura), Sergio Costa (Ambiente), Luigi Di Maio (Affari esteri), Nunzia Catalfo (Lavoro), Francesco Boccia (Affari regionali). Al tavolo sono inoltre presenti, tra gli altri, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Confindustria.

«Questo sarà un tavolo permanente»: lo ha detto il premier Giuseppe Conte, all’incontro con le istituzioni locali e le parti sociali su ArcelorMittal a Palazzo Chigi, secondo quanto viene riferito da fonti presenti.

«Abbiamo anche proposto di fare di Taranto un hub europeo e internazionale per quanto riguarda la transizione energetica nell’attività siderurgica. Questo anche per anticipare i tempi, considerato che la decarbonizzazione è una via obbligata». E’ quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte nell’incontro con le parti sociali e gli enti locali a Palazzo Chigi sul caso dell’Ex-Ilva.

EMILIANO: ILVA È UNA CONDANNA - «L'Ilva è una condanna. Adesso ho la sensazione che la misura sia colma». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è espresso, secondo quanto riferito da fonti presenti, al tavolo in corso a Palazzo Chigi tra il governo, le istituzioni locali e le parti sociali sul futuro di ArcelorMittal.

LE PAROLE DI CONTE A PORTA A PORTA - « Una nazionalizzazione dell’ex Ilva? Stiamo già valutando tutte le possibili alternative ma ora non ha senso parlarne. Aspetto una proposta dal signor Mittal e vorrei incontrarlo nelle prossime ore. Intanto lancio un appello, qui non ci sono governi attuali e precedenti, qui non c'è la maggioranza o l'opposizione, per una volta non ci dividiamo, marciamo coesi verso il salvataggio di questo polo industriale». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso di Porta a Porta, in onda questa sera su RaiUno. «Sullo scudo penale - aggiunge il premier - mi assumo le mie responsabilità», se fosse bastato a A.Mittal «un attimo dopo avrei incontrato tutti i parlamentari del territorio spiegandogli cosa sta succedendo, non facciamo speculazioni».