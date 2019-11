Tre ore di incontro governo-AM: presenti patron Mittal e figlio. Fim Cisl in sciopero, coinvolti 10mila dipendenti

Attesa per conoscere l’esito del vertice di tre ore a Palazzo Chigi tra il governo e Arcelor Mittal sul futuro dell’accordo per l’ex Ilva. Una conferenza stampa è annunciata alla fine del Consiglio dei Ministri, cominciato alle 18.30. L’azienda, intanto, ha avviato la procedura per la 'restituzione' di 10.777 dipendenti al commissario straordinario. Lo scudo penale per gli ex manager, si legge nel documento, era essenziale per l’operazione. Il sindacato si spacca sullo sciopero immediato annunciato dalla Fim Cisl: Uilm e Fiom vogliono attendere l’esito dell’incontro.

Al vertice hanno preso parte il premier Giusppe Conte, i ministri Stefano Patuanelli, Roberto Gualtieri, Giuseppe Luciano Provenzano, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, e il sottosegretario Mario Turco. Per ArcelorMittal presenti il patron Lakshmi Mittal e il figlio Adyta Mittal. Alla riunione non ha partecipato l’ad di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli.

IL NODO DELLO SCUDO - ArcelorMittal nel documento di retrocessione ad Ilva delle aziende e dei 10777 dipendenti spiega che il recesso del contratto deriva dall’eliminazione della protezione legale. La Protezione legale - si osserva - costituiva «un presupposto essenziale su cui AmInvestCo e le società designate hanno fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbero neppure accettato di partecipare all’operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto».

DIECIMILA DIPENDENTI - Sono 10.777 in totale i dipendenti in Italia coinvolti nella decisione di ArcelorMittal di rinunciare all’acquisizione dell’Ilva. Sono ben 10.351 i lavoratori di ArcelorMittal Italia che precipitano così nell’incertezza: 6.978 gli operai, 2.091 gli impiegati, 1.003 i dipendenti intermedi e 279 tra quadri e dirigenti. Altri 426 lavoratori nella procedura fanno capo direttamente alle società del gruppo ArcelorMittal portando così il totale degli operai coinvolti a 7.040. In base alle tempistiche previste dalla legge, dalla comunicazione scritta di Arcelor datata 5 novembre, i sindacati hanno sette giorni per chiedere di avviare un esame congiunto dell’operazione. La consultazione si intende comunque esaurita se entro dieci giorni dall’avvio di tale esame non viene raggiunto un accordo. Mentre già 25 giorni dopo la comunicazione formale ex art. 47 (della legge 428/90) può avvenire il trasferimento vero e proprio.

La decisione di ArcelorMittal di lasciare Taranto, secondo la Fim, ha già prodotto la richiesta da parte delle aziende di appalto di cassa integrazione. Potrebbero fermarsi già in prima battuta, secondo il sindacato, altri 4.000 lavoratori.