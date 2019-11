Taranto, presidio lavoratori Mittal: oggi incontro tra governo e azienda

È partito questa mattina davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm dopo l’annunciato disimpegno della multinazionale franco-indiana. Si attendono sviluppi dall’incontro tra governo e azienda, previsto in mattinata, convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Oggi, secondo quanto comunicato ieri pomeriggio dall’Ad Lucia Morselli nel confronto con le organizzazioni sindacali, ArcelorMittal avvierà la procedura ex art.47 della legge 228 del 1990 di retrocessione dei rami d’azienda con la restituzione degli impianti e dei lavoratori ad Ilva in Amministrazione straordinaria. Ogni azione di mobilitazione, hanno sottolineato Fim, Fiom e Uilm, «sarà comunicata ed adottata già dalle prossime ore, se necessaria ad evitare ricadute imprevedibili dettate dall’incapacità ed incoscienza di soggetti deputati a decidere sul futuro di una intera collettività che ha pagato e sta pagando un prezzo fin troppo elevato».

Secondo le organizzazioni sindacali, «l'accordo ministeriale sottoscritto il 6 settembre del 2018, che prevede anche la salvaguardia occupazionale per circa 1600 lavoratori attualmente in Ilva in amministrazione straordinaria, non può subire modifiche. Di fronte ad un vero e proprio ricatto di ArcelorMittal il governo deve rispondere con fermezza chiedendo che vengano rispettati gli impegni assunti precedentemente».

«Per Taranto devono trovare la soluzione i politici, non che ci ammazziamo tra di noi in una guerra tra poveri che non serve a nessuno e loro restano sulle poltrone. O la politica trova la soluzione o è meglio che cada il governo». E’ il pensiero espresso da Giuseppe, un operaio dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, durante il presidio permanente davanti agli uffici della direzione deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm, che attende notizie dal vertice tra governo e azienda che si svolgerà in mattinata alla presidenza del Consiglio. Al lavoratore ha replicato Giampiero, un collega rimasto in capo all’Ilva in As in cassa integrazione straordinaria, che ha polemizzato con i sindacati sostenendo che «i lavoratori in As sono caduti nel dimenticatoio totale. Io, pur risultando quinto in graduatoria, sono stato dichiarato in temporaneo esubero, mentre il settimo in graduatoria è passato con ArcelorMittal. Con quale criterio? Nessuno sta lottando per noi. Mai nessuno ci ha convocato per sapere: come state?».

Il segretario generale della Uilm di Taranto, Antonio Talò, è intervenuto precisando che «bisogna evitare le divisioni e che è necessario che tutti vadano nella stessa direzione per trovare una soluzione. ArcelorMittal sta facendo il padrone, sta facendo gli interessi suoi. Se dobbiamo chiudere l’area a caldo - ha detto rivolgendosi ai lavoratori - vogliamo vedere un minuto prima in che modo si bonifica e cosa succede a 4-5mila lavoratori che risulterebbero in esubero e alle loro famiglie».