Vino pugliese al top, Bellanova: «28 mln per la promozione nel mondo»

«Il ministero ha completato l'istruttoria per l’assegnazione dei fondi per la misura Ocm vino promozione. Si tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l’annualità 2019/2020. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori ambasciatori del nostro Paese nel mondo». Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al 74/o Congresso Assoenologi in corso in questi giorni a Venosa (Potenza).

«Ora è importante - ha aggiunto - che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire nuovi mercati».

Bellanova ha anche annunciato una Cabina di regia permanente per il vino. «Vogliamo avere uno strumento - ha affermato la ministra - che dia risposte più forti al settore, coinvolgendo tutti i protagonisti di questa storia di successo e consapevoli che anche nel vino ci sono molte criticità da affrontare. Ad esempio siamo stabilmente il primo produttore al mondo di vino, come facciamo a vincere anche la sfida del valore? Tanto è stato fatto, se penso soprattutto a quanto vino del Sud oggi parta per i mercati internazionali con bottiglie che portano il nome del territorio d’origine. Come possiamo fare meglio? Voglio annunciare qui la nascita entro l’anno di una Cabina di regia permanente per il vino al nostro ministero. Deve diventare il luogo dove progettare il futuro di questa filiera strategica, dove vogliamo raccogliere proposte e tradurle in risultati per le aziende. Perché questo è il nostro compito».