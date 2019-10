Celibato facoltativo dei sacerdoti: le posizioni dei vescovi pugliesi

«Ciò che mi resta nel cuore è l’immagine di vescovi, pastori, ma anche laici, uomini e donne, tutti uniti intorno a Pietro. È stata un’esperienza di sinodalità in atto». L’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro racconta alla Gazzetta la sua esperienza appena conclusa al Sinodo per l’Amazzonia e non nasconde il suo fastidio per i riflettori dei media accesi su questioni - come la proposta dell’ordinazione sacerdotale dei diaconi permanenti, anche sposati - che non esita a rubricare come intra-ecclesiastiche e o di élite come detto da Papa Francesco, pur non sottraendosi a dire la sua sulle donne e sui diaconi permanenti.

