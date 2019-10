Avellino-Bari, la doppietta di Simeri non basta: finisce 2-2

BARI - Termina con un 2-2 il match della decima giornata tra Avellino e Bari. Passata in svantaggio nelle battute iniziali per un goal di Charpentier, i galletti di Vivarini sono riusciti a pareggiare a inizio ripresa con Simeri. L'attaccante campano ha poi siglato la rete del momentaneo 1-2, ma l'Avellino poco dopo ha pareggiato grazie a Illanes.

I biancorossi salgono a quota 18 punti in classifica, -4 da Reggina e Ternana (entrambe vittoriose) e in attesa del Potenza, impegnato sul campo del Catanzaro, prossimo avversario dei galletti nel turno infrasettimanale in programma al San Nicola mercoledì 23 ottobre alle 20:45.