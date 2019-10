Puglia, sospesa seduta consiglio regionale: manca il numero legale

La seduta del Consiglio regionale della Puglia è stata sospesa per un’ora dopo la constatazione della mancanza del numero legale in Aula, sulla votazione di un emendamento all’articolo due della proposta di legge sul Benessere equo e sostenibile, presentata dai consiglieri Gianni Liviano (gruppo Misto) e Ruggiero Mennea (Pd).

Dalla schermata della votazione in Aula si evince che non hanno votato tutti i consiglieri dell’opposizione - tranne solo due consiglieri del M5s che hanno votato a favore - e quattro consiglieri della maggioranza.