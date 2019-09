Puglia, la Corte dei Conti contesta le 285 stabilizzazioni in Regione: un buco nel bilancio

BARI - Ci sono «possibili irregolarità nella gestione delle procedure assunzionali» per i 285 cosiddetti precari che sono stati stabilizzati nel corso del 2018. Nella bozza di relazione sul rendiconto che sarà discussa nell’udienza pubblica di domani (in vista della parifica prevista per il 2 ottobre) la Corte dei conti bacchetta in maniera pesante la Regione, criticata anche per il mancato funzionamento della centrale unica di appalto e per una generale scarsa capacità di spesa.

Per continuare a leggere l'articolo vai all'edizione digitale