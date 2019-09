Due scosse di terremoto con epicentro in Albania, trema anche la Puglia

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare tutta la Puglia in questo sabato pomeriggio, 21 settembre. Il primo sisma, di magnitudo 5.8, alle 16.04, secondo i primi rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto la costa settentrionale dell'Albania come epicentro, a un chilometro da Durazzo, e una profondità di 20 km. Il secondo è arrivato poco dopo, alle 16.15, magnitudo 5.3.

Entrambe le scosse sono state fortemente percepite in buona parte della regione, in particolare in Salento, ma anche nel Tarantino, dove in molti - come spesso accade in questi casi - hanno cercato conforto e informazioni in tempo reale su Twitter, riportando di aver sentito i terremoti in maniera distinta.

DURAZZO SENZA LUCE - Due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma che ha colpito l’Albania. Lo riferiscono i media locali.

In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l'elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati.

Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade.