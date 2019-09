Puglia, alla Regione arrivano le opere dei Fratelli Spizzico dedicate alla giustizia

BARI - Sono state donate alla presidenza della Regione Puglia due opere degli artisti baresi Francesco e Raffaele Spizzico, realizzate nei primi anni Settanta come bozzetti per il concorso per la selezione dei fregi destinati all’aula magna della Corte di Appello di Bari. I due pannelli, acquerelli e pastelli su carta applicata su legno di faggio, sono stati svelati oggi dopo un lungo restauro che li ha liberati dai tarli e ha restituito alle opere gli originari colori. Al concorso le due opere, intitolate 'Motto Venerdì', arrivarono seconde, e per decenni sono rimaste abbandonate nel locale di Bari vecchia che i maestri Spizzico usavano come deposito.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti Gianvito Spizzico, nipote di Raffaele, e il presidente della Regione, Michele Emiliano. «Il tema raffigurato della giustizia in tutte le sue articolazioni credo che dia seguito alla logica di una amministrazione di un territorio che deve essere di equità e giustizia» ha detto Gianvito Spizzico, spiegando la ragione che lo ha spinto a donare le due opere al palazzo della Presidenza sul Lungomare di Bari. «L'augurio è che Regione, Città Metropolitana e Comune - ha aggiunto - rendano onore alla bottega, non solo per il valore artistico delle opere, ma anche per il ruolo sociale che ebbe nel dopoguerra, come luogo di discussione e confronto nell’Italia che tornava alla libertà».

Emiliano ha definito i due pannelli «opere straordinarie che il destino ha voluto fossero poggiate a custodia della mia stanza», e ha annunciato che «qualche altra sorpresa l’abbiamo in serbo su questa bottega di Bari vecchia». «Si apre un anno di memoria - ha concluso - che sia anche di stimolo per la creatività dei nostri ragazzi».