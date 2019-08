Polignano, stop bagni a Lama Monachile: pericolo nuovi crolli. Ecco l'ordinanza

Un pezzo del costone a strapiombo sul mare, nella spiaggia nota come Lama Monachile, si è sgretolato e l’ingombrante mole di roccia è finita in mare senza danni a cose e persone. Il crollo nel luogo turistico tra i più noti della Puglia (da anni ospita le World series di tuffi dalle grandi altezze; ndr), ha fatto scattare le misure di sicurezza: la Capitaneria di Porto di Monopoli, con ordinanza del comandante, il tenente di vascello Matteo Orsolini, ha interdetto l’area alla balneazione e imposto al Comune la disposizione di pannelli informativi che mettono in guardia dai pericoli di crollo e di instabilità geologica del costone più fotografato della Puglia.

Lo specchio acqueo è stato quindi interdetto alla balneazione ed «a qualsiasi tipo di immersione subacquea, a qualsiasi tipo di pesca e a di navigazione (ivi comprese le attività di sosta ed ancoraggio), con qualunque tipo di unità (anche da spiaggia) ed in genere a qualunque attività inerente, anche indirettamente, l’uso del mare, ad una distanza inferiore a 10 metri dalla parete rocciosa della Lama Monachile».