Grassano, muore a 25 anni dopo un volo con l’auto in una scarpata

MATERA - È ancora sangue sulle strade lucane. Una giovane vita spezzata si aggiunge al triste bilancio delle vittime per incidenti automobilistici.

Aveva 25 anni, Pasquale Rago, e una esistenza ancora tutta da vivere. Risiedeva a Grassano, il centro in prossimità del quale è ha subito l’incidente sulle cui cause sono in corso gli accertamenti. Era solo alla guida quando, con la sua autovettura, una Fiat Punto Evo di colore nero, nella notte tra venerdì e sabato è uscito di strada sulla provinciale 1 Appia, al km 24.500, finendo nella sottostante scarpata. Un volo e un impatto terribili, il mezzo ha fermato la sua corsa trattenuto da un albero: lo sventurato giovane non ha avuto alcuno scampo. Siamo in contrada Cugno di Noce, nel comune di Grassano, un luogo che gli era particolarmente noto, poiché in quella zona c’è la nota azienda agricola nonché caseificio di famiglia. La crudeltà del destino ha voluto che a ritrovare ieri mattina, intorno alle 9.30, il rottame dell’autovettura, una massa contorta di lamiere, fosse proprio suo padre. L’uomo stava percorrendo quella strada, cercandolo, quando si è accorto di ciò che non avrebbe mai osato immaginare: ha dato subito l’allarme dopo aver scoperto la straziante verità. La famiglia del ragazzo era in apprensione già dalla notte che era appena trascorsa, poiché il giovane non sarebbe rientrato a casa, una circostanza che aveva messo in ansia i suoi congiunti. Ieri mattina, la peggiore delle ipotesi è stata confermata con la tragica scoperta. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Grassano e Tricarico, oltre i Vigili del Fuoco anche muniti di una autogrù e ai sanitari del servizio 118 e una eliambulanza. Non hanno potuto fare altro che accertare il decesso e liberare la salma dal mezzo incidentato.

Per i Vigili del Fuoco, inoltre, la mattinata di ieri li ha anche visti impegnati pure per domare numerosi incendi sviluppatisi in varie parti del territorio. Quello di maggiore entità, ha visto in agro di Marconia, impegnate diverse squadre AIB (Anti incendio boschivo) e ordinarie, a protezione di una serie di capannoni che erano seriamente minacciati dalle fiamme.