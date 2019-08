Brindisi, boom di bonifici verso la Svizzera. Allarme Bankitalia

In Puglia nel 2018 sono state registrate 5.157 segnalazioni di operazioni sospette: è il dato contenuto nel rapporto dell’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia sul rischio riciclaggio. In un contesto di elevata propensione all’utilizzo del contante, resta molto alto l’allarme che riguarda la provincia di Brindisi: qui si registra una quota molto alta di bonifici in partenza verso Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi come ad esempio la Svizzera. Allarme anche per l’uso dei «money transfer» da parte dei migranti.

