Sanità, Emiliano inaugura ospedale di Comunità a Massafra

MASSAFRA - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato a Massafra l'Ospedale di comunità , all’interno del Presidio territoriale di assistenza (Pta).

«Realizzare l’Ospedale di comunità a Massafra - ha sottolineato in una nota - era un impegno che avevo preso con il sindaco, che più volte mi aveva sollecitato in questa direzione, e la comunità: insieme siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato». Si tratta, ha spiegato, di «un ospedale gestito dai medici di famiglia con il supporto del Servizio sanitario regionale. Qui i malati cronici, ad esempio, che hanno bisogno di sostegno e che vengono dimessi dagli ospedali per acuti, vengono seguiti nella maniera più compiuta. Questo è un modello che stanno copiando un pò in tutta Italia. E quindi a Massafra abbiamo saputo riorganizzare la struttura sanitaria e renderla attiva in tutti i suoi settori».

«I medici di famiglia - ha aggiunto - in questa struttura collaborano tra di loro, gestiscono meglio le situazioni più difficili e non perdono assistiti, perché quando un medico di famiglia mostra di saper gestire la modernità e un livello assistenziale così elevato, gli assistiti li guadagna. Invito quindi tutti i medici di famiglia della Puglia a darci una mano, perché noi siamo pronti ad aprire ospedali di comunità ovunque. Molti sono già operativi ma se ne aprissimo degli altri potremmo sostituire quegli ospedali vecchi e inutili che in passato sono stati chiusi, con strutture invece utilissime alle famiglie come quella che oggi inauguriamo».

All’inaugurazione hanno partecipato anche il direttore generale Asl Taranto, Stefano Rossi, il consigliere regionale Michele Mazzarano, il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto, il presidente dell’Ordine dei medici Cosimo Nume.

Il Pta, dal 20 giugno, ospita 12 posti letto che a breve diventeranno 20. È uno dei 22 presidi previsti in Puglia che accolgono pazienti in corso di stabilizzazione e che hanno bisogno di essere tenuti sotto osservazione continua o di fare terapie riabilitative.