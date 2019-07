Costa Ripagnola a Polignano, gli ecologisti: «Emiliano si schieri»

Sul progetto di sviluppo edilizio nell’area dei trulletti di Costa Ripagnola a Polignano, c’è stato ieri un incontro di varie realtà ambientaliste pugliesi, in fibrillazione dopo l’avvio dei lavori di bonifica dell’area avviati dall’azienda Serim. il cartello ecologista, a cui ha aderito anche La giusta causa di Michele Laforgia, chiede chiarimenti al governatore Michele Emiliano: «O sceglie di perseguire la strada della lottizzazione o quella della realizzazione del parco naturalistico. Aspettiamo risposte in tal senso», spiega Marco Seclì di Italia Nostra. Intanto giovedì ci sarà un convegno sul tema nel Palazzo ex Poste dell’Università di Bari, promosso in collaborazione con il Fai. E anche la delegata Ambiente Fai Puglia, Marialucrezia Colucci è intervenuta sulla vicenda: «Esiste un angolo di paradiso in Puglia, in cui si percepisce l’equilibrio millenario che si è instaurato nella nostra regione tra uomo e natura: è Costa Ripagnola.

Qui, più che in altri luoghi, si è saputa conservare nel tempo l’arte della cosiddetta architettura spontanea e rurale con l’utilizzo della pietra calcarea; un’intensa attività agricola sui terreni sabbiosi tra Mola di Bari e Polignano a Mare, grazie ai quali si esprimono le più rinomate biodiversità agrarie pugliesi, tra cui il famoso presidio slow food La Pastinaca di San Vito; e una quasi incontaminata costa rocciosa con residui relittuali dunali, in cui si alternano gigli di mare e ginepri plurisecolari, nonché luoghi idonei alla nidificazione e/o sosta di un’avifauna migratoria e altamente a rischio, come il fratino o il martin pescatore». Per l’esponente Fai «visti quindi i forti interessi di speculazione edilizia e commerciale e i lunghi silenzi istituzionali in merito, molte associazioni stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione, informazione e protesta pacifica, concretizzatesi in una petizione online che ormai viaggia verso le oltre 10mila firme».

Nella contesa si registra anche la presa di posizione dell’azienda Serim: «Nei giorni scorsi la nostra società ha eseguito una normale operazione di bonifica di alcune lastre di eternit poste a copertura di alcune costruzioni rurali ricomprese nell’area in località Ripagnola a Polignano a Mare. Il disperato tentativo di alcuni personaggi di attaccare un progetto regolare e rispettoso della salvaguardia ambientale con argomentazioni inesistenti e fantasiose, sta facendo sciogliere come la neve al sole il teorema del nulla». La Serim parla di azioni volte «a cercare di suggestionare l’opinione pubblica e le istituzioni», animate da un «partito di interessi estraneo a Polignano». L’azienda difende un «progetto munito di tutte le autorizzazioni - che in uno stato di diritto merita rispetto più delle illazioni -», e si dichiara «ben lieta» di confitare le critiche znelle sedi opportune dove valgono le norme e noi i manifesti o le desolanti autocelebrazioni».