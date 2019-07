Consiglio regionale Puglia: approvate mozioni su prevenzione cancro al seno e dispositivi medici vitali

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità, in apertura dei lavori, due mozioni in tema di sanità. La prima, per la prevenzione del carcinoma al seno (a firma Paolo Pellegrino e Giuseppe Turco), impegna la Giunta regionale a individuare le risorse per attivare l'esenzione dei percorsi diagnostici, visite senologiche annuali e l’ecografia mammaria, oltre i 25 anni anche per il ticket della risonanza magnetica a cui si aggiunge l’ecografia trasvaginale e il dosaggio CA125 per le donne oltre il trentesimo anno di età. La seconda mozione (a firma Turco, Pellegrino e Alfonso Pisicchio) impegna la Giunta a velocizzare gli iter burocratici affinché i pazienti stomizzati, laringectomizzati e prostatectomizzati ottengano tempestivamente i dispositivi medici vitali per la qualità della vita e la loro sopravvivenza.

I lavori sono proseguiti in Consiglio regionale con la discussione sulla proposta di modificare la legge di 'Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone (Asp)'. In programma, anche l’esame di altri cinque punti all’ordine del giorno: l’istituzione di un 'Catasto energetico regionale', le proposte di legge M5s sulla 'Unità regionale di psicologia scolastica', sulla 'Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche' e 'verso un’economia circolare a rifiuti zero'; l’ultimo punto riguarda l’elezione di due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, in seno al Comitato tecnico regionale faunistico venatorio.