Spaccio e furti tra Brindisi e Lecce: blitz dei cc all'alba, 10 arresti

I carabinieri di Brindisi e Lecce dalle prime ore dell'alba di oggi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi nei confronti di dieci persone (4 in carcere e 6 ai domiciliari) fra Brindisi, Tuturano (Br), Copertino, Casarano e Collepasso, in provincia di Lecce. Un'undicesima persona è stata colpita dall'obbligo di dimora. Tutti sono responsabili a vario titolo di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti con l'aggravante della recidiva, e di ricettazione.

Le indagini sono partite nel novembre 2018 e hanno consentito di documentare 23 cessioni di cocaina (1750 grammi in totale) e la consegna di 2 chili di marijuana. Inoltre i militari hanno sequestrato 250 grammi di cocaina (per un valore di 20mila euro), di cui 225 nascosti in un doppiofondo nella carrozzeria dell'auto di uno degli indagati, in un'intercapedine del paraurti ricavata togliendo la targa e il porta-targa, e 14.930 euro in contanti, nascosti in casa di un altro indagato. Sono stati inoltre trovati una pala caricatrice e altri attrezzi agricoli del valore di 25mila euro, rubati a dicembre 2018 a Mesagne (Br).