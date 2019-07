Ex Ilva, Emiliano querela ex dg Arpa Assennato e poi la ritira

TARANTO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ritirato la querela presentata qualche giorno fa contro l’ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, che in un post su Fb aveva criticato la scelta della Regione di affidare all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), «una organizzazione esterna, addirittura straniera, il compito di effettuare a pagamento la Valutazione di impatto sanitario sulle emissioni di Ilva». Assennato aveva spiegato nello stesso post di essere intervenuto per difendere «il prestigio di Arpa Puglia (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale) e Asl in un settore in cui la Puglia è stata ed è all’avanguardia nella intera Europa».

«Mi hanno segnalato - afferma Emiliano in una nota spiegando la decisione di rinunciare alla querela - che Giorgio Assennato in data 26 giugno sulla sua bacheca facebook ha pubblicato un post dal seguente contenuto: 'Emiliano ai Ministri a Taranto il 24 giugno. Riconosco che è stato un atto di onestà intellettualè. Nel corso di quel Tavolo istituzionale con i Ministri, ho parlato della nostra contrarietà all’immunità penale per i gestori della fabbrica ex Ilva - Arcelor Mittal, della necessità di avviare il processo di decarbonizzazione, e della collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità. Una scelta, quest’ultima, che non solo non manca di rispetto a nessuno ma anzi è stata fatta in un’ottica di sinergia istituzionale, per continuare a raccogliere e far convergere i dati utili a orientare le scelte future sulla fabbrica, avvalendoci anche di un organismo autorevole e terzo come l'Oms». «Considero dunque il post del 26 giugno - prosegue - Emiliano un atto di resipiscenza rispetto alle dichiarazioni del post Facebook oggetto di querela, un gesto che per me è sufficiente a ritirare la querela stessa».