Imprese, Cerved: «Bene aziende Puglia e Molise, Basilicata a 2 velocità»

«Il 2017 è stato un anno caratterizzato da luci ed ombre per le imprese operanti in Puglia, Basilicata e Molise. Da una parte le buone performance di ricavi e margini lordi, soprattutto in Puglia (+13,7% e +3,7%) e Molise (+13,9% e +18,5%), dall’altra alcuni segnali di inversione di tendenza, come l’aumento delle liquidazioni di società in bonis, la crescita dei ritardi nei pagamenti e l'incremento della quota di imprese in area di rischio». Lo dichiara Valerio Momoni, dirigente di Cerved Group Spa, che mercoledì presenterà a Bari il «Rapporto Pmi e Grandi imprese» a cura di Cerved in occasione di Industria Felix-La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono. Dai dati emerge, inoltre, che «in Basilicata - spiega Momoni - si viaggia a due velocità: si registrano segnali positivi solo per la provincia di Matera».

Durante l’evento saranno assegnati riconoscimenti a 67 aziende primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, con i patrocini di Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento, Confindustria, di Confindustria Puglia, Basilicata e Molise e Agenzia ANSA (media partner).