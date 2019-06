Puglia 2020, Fitto: io candidato? Prima confronto su contenuti poi i nomi

Nel centrodestra pugliese c'è «la necessità di una discussione chiara e profonda al nostro interno e soprattutto di poter mettere insieme un confronto sui contenuti, perché il voto politico c'è, bisogna avere la capacità di instradarlo nel senso giusto, nel verso giusto». Lo ha detto l’europarlamentare pugliese Raffaele Fitto, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione politica in Puglia in vista delle elezioni regionale del 2020.

Alla domanda su una sua possibile candidatura risponde che il suo «ruolo sarà quello di dare il contributo migliore e massimo a che il centrodestra possa essere unito». «Ho già avuto modo di ribadire che mettere in campo un confronto sui nomi è molto sbagliato - aggiunge - il centrodestra ha bisogno di incontrarsi rapidamente per scegliere un programma di governo. Qui non si tratta di confrontarsi sui nomi, il nome che sarà indicato dal tavolo del centrodestra troverà il mio pieno sostegno. Il tema è un altro: che dobbiamo costruire una piattaforma di governo in questa regione che sia alternativa al disastro di questi anni».

Commentando l’ipotesi di primarie del centrodestra per scegliere il candidato, Fitto dice che la strada delle primarie "l'abbiamo percorsa a livello locale e cittadino in diverse realtà, in qualche caso ha portato bene come a Foggia in altri casi è andata male. Ne discuteranno i partiti al tavolo regionale per trovare una soluzione. La strada delle primarie non è una strada obbligatoria ma necessaria qualora non ci siano soluzioni comuni. Ma io penso - conclude - che le soluzioni comuni ci possano essere».