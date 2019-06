Incontri d'autore: Silvia Mezzanotte ospite della «Gazzetta del Mezzogiorno»

Sarà Silvia Mezzanotte la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna "Incontri d'Autore": la cantante, voce storica dei Matia Bazar, sarà ospite domani pomeriggio, venerdì 14 giugno, alle 16.30, nella redazione della Gazzetta del Mezzogiorno per raccontare i retroscena del nuovo album, "Aspetta un attimo", e tanti aneddoti sulla sua lunga carriera, che recentemente l'ha vista anche nei panni di giudice del programma All Together Now, su Canale 5. L'appuntamento sarà visibile in streaming sulla nostra pagina Facebook e sul sito. Sarà possibile fare anche una domanda all'artista o lasciarle un messaggio, inviando una mail all'indirizzo promozioni@gazzettamezzogiorno.it.

Per partecipare all'incontro è possibile prenotare un posto, telefonando domani mattina (14 giugno) allo 080 5470248