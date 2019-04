Con la scadenza della presentazione delle liste sabato 27 aprile (anche se in gran parte i giochi sono fatti), entra nel vivo il conto alla rovescia per le elezioni amministrative che il 26 maggio vedranno rinnovare in Puglia 67 amministrazioni comunali, tra cui Bari, Lecce e Foggia, e altre 54 in Basilicata (tra cui Potenza). Decine di migliaia di candidati aspirano a uno scranno da consigliere comunale. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 9 giugno. Il 26 maggio è un election day perchè si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo.

In Puglia sono 15 i comuni di popolazione superiore ai 15mila abitanti, mentre gli altri 52 sono inferiori ai 15mila abitanti. Dei 67 comuni chiamati al voto, 11 sono commissariati (3 nelle province di Bari, Brindisi e Lecce, 2 in quella di Taranto). Quello di Parabita, in Salento, è stato recentemente al centro di attenzioni per le minacce ai commissari.

In Basilicata, invece, dei 54 comuni chiamati al voto tutti, tranne Potenza, hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Tra i comuni più piccoli in cui si vota, la sfida tra Puglia e Basilicata la vince la provincia di Foggia con Celle di San Vito che ha circa 160 abitanti contro quello San Paolo Albanese, paese con poco più di 300 anime, praticamente due condomini.

COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE

Bari e Potenza

COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Foggia, Lecce.

COMUNI PUGLIA

Provincia di BARI (9): Binetto, Bitritto, Cellamare, Corato, Gioia del Colle, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Turi.

Provincia di FOGGIA (19): Apricena, Biccari, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Deliceto, Lesina, Lucera, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Provincia di BRINDISI (3): Mesagne, Ostuni, Villa Castelli.

Provincia di LECCE (28): Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Campi Salentina, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Copertino, Corsano, Cursi, Giuggianello, Lequile, Martignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Novoli, Palmariggi, Parabita, Seclì, Soleto, Specchia, Sternatia, Supersano, Surano, Tiggiano, Tuglie, Zollino.

Provincia di TARANTO (5): Carosino, Faggiano, Leporano, Maruggio, Roccaforzata.

COMUNI BASILICATA

Oltre a Potenza città.

Provincia di POTENZA (40): Anzi, Armento, Banzi, Barile, Brienza, Brindisi Montagna, Calvera, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Chiaromonte, Gallicchio, Guardia Perticara, Lagonegro, Laurenzana, Maratea, Marsicovetere, Missanello, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Nuovo, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Terranova di Pollino, Tito, Trivigno, Venosa, Viggiano.

Provincia di MATERA (13): Bernalda, Calciano, Cirigliano, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Miglionico, Nova Siri, Pomarico, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tricarico, Valsinni.