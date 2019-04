La Xylella a Bari: trovata sputacchina a Triggiano. «Ulivi a rischio»

La Xylella arriva a Triggiano. Il primo esemplare adulto di «Philaenus spumarius» (nota come Sputacchina, principale vettore di del batterio) è stato trovato, dal prof. Francesco Porcelli del DiSSPA, del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: si tratta di un esemplare femmina che è stato rilevato - informa una nota - in una delle catture scrutinate con AcquaSampling, il microcampionamento quantitativo per lavaggio di 400 cm quadri (20 x 20 cm) di erbe spontanee scelte senza pregiudizio. Il metodo, già utilizzato da Porcelli per i campionamenti, permette un’elevata risoluzione e la valutazione di molti campi per giorno.

«Numerose altre ninfe della stessa specie sono in procinto di sfarfallare nelle prossime ore —afferma Porcelli— liberando adulti che potranno acquisire e infettare con Xylella fastidiosa pauca ST53 olivi per ora sani nei prossimi giorni. Il dato di quest’anno rafforza la conoscenza e l’esperienza già accumulata oltre alla bibliografia disponibile, suggerendo l’immediata esecuzione dell’azione di controllo contro gli stadi giovanili. Il ritrovamento è preoccupante anche perché siamo ben oltre la zona cuscinetto».