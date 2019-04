Asse Puglia-Russia, Emiliano: «Nuova frontiera di scambio è la sanità»

«La nuova frontiera dei rapporti tra la Russia e la Puglia è la Sanità». Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il suo capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, e i coordinatori della Rete oncologica regionale Gianmarco Surico e di Taranto Salvatore Pisconti, hanno infatti tenuto questa mattina a Mosca importanti incontri per dare il via a scambi di know how in campo medico e ad altre forme di cooperazione. In programma - riferisce una nota della Regione - anche appuntamenti su cultura e turismo, che hanno visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Industria culturale, il presidente della Provincia di Lecce, il sindaco di Melpignano, il presidente della Fondazione La notte della Taranta, di Pugliapromozione e Aeroporti di Puglia.

Nel Palazzo della Duma - è detto ancora - la delegazione pugliese ha incontrato la Commissione Salute pubblica della Città di Mosca, alla presenza di Gerasimov Evgenij Vladimirovich, componente della commissione, che è anche Presidente della Commissione della cultura e comunicazioni di massa di Mosca. «Siamo molto felici della vostra visita a Mosca - ha detto Gerasimov Evgeny - nelle nostre relazioni c'è un forte potenziale in molti settori, dal turismo alla cultura, dell’economia alla sanità, con particolare attenzione al settore dell’oncologia». «La nostra amicizia è una garanzia - ha detto il presidente della Regione - abbiamo rapporti di amicizia e fiducia da molti anni, costruiti prima da sindaco di Bari e poi da presidente della Regione. Questi rapporti sono tutti fondati sul dire una cosa e poi farla. Dopo i voli diretti Bari-Mosca stiamo pensando di costruire insieme eventi culturali e avviare scambi positivi nel settore della sanità. Siamo qui per collaborare a una serie di fiere a sostegno delle imprese, promuovere il turismo russo in Puglia, che ha registrato nell’ultimo anno un più 30%. Risultati favoriti da queste relazioni istituzionali così intense». Prossime tappe al Moscow international medical cluster, consorzio del comparto pubblico-privato di Mosca, per parlare con le istituzioni sanitarie del consorzio e del vicino parco scientifico Skolkovo. E poi riunione con la direzione del centro di ricerca medica Sechenov nella sede in Bol'shaya Pirogovskaya Ulitsa.

Le basi della collaborazione tra la Puglia e la Città di Mosca nell’ambito della Sanità - riferisce ancora la nota - sono state gettate nel corso della missione istituzionale della Regione del 24-26 giugno 2018 in Russia. Le positive relazioni bilateriali hanno poi portato il 24 settembre 2018 alla sottoscrizione di un importante protocollo di intesa per incrementare e rafforzare la cooperazione nei campi dello sviluppo industriale e innovazione, commercio, economia, patrimonio culturale, sviluppo di infrastrutture e trasporti, pianificazione urbana, salvaguardia dell’ambiente, turismo, sport. In occasione della sottoscrizione, si è svolto un incontro a Bari, nel Teatro Petruzzelli, del governo regionale e dei rappresentanti russi con imprese del settore biomedicale e farmaceutico, al fine di esplorare concrete possibilità di partnership economica, scientifica ed imprenditoriale