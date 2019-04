Lecce, contro un muro con la Porsche: muore imprenditore 40enne

LECCE - Un imprenditore di 40, Luca Ferraro, di Presicce, è morto la notte scorsa al 'Vito Fazzì di Lecce a seguito delle ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Acquarica del Capo a Taurisano, in Salento. Era alla guida della sua Porsche Cayenne quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo: si è schiantato contro un muro ed è poi finito fuori strada.