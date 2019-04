Bari, convegno su prostituzione, l'Università esclude le escort: è polemica

BARI - Un convegno sulla prostituzione a Bari si trasforma in un grande compromesso tra università e studenti: dopo le polemiche nate sui social da alcune associazioni studentesche di sinistra per la partecipazione al convegno “Prostituzione come schiavitù oppure libertà” di Giuseppe Cruciani, giornalista intervenuto al Forum mondiale della famiglie di Verona, questa volta ad accendere la miccia è la decisione dell'Università di Bari di impedire all'ultimo momento la presenza di Mike Morra, fondatore di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, leader in Italia con oltre 1,6 milioni di utenti unici mensili ed oltre 1500 escort inserzioniste.

Secondo i rappresentanti delle associazioni universitarie la scelta è stata dettata proprio dalla presenza di Cruciani, che in qualità di "discusso" relatore, ha spinto l'Università e gli organizzatori del "convegno della discordia" a salvare la presenza del giornalista e di escludere Escort Advisor dal panel. Ma perché ignorare proprio l'opinione delle prostitute? Ecco la replica del sito a tale decisione: «L'evento organizzato da UniVerso Studenti presso l’Università di Bari voleva essere un confronto tra ospiti del mondo politico, accademico e legale per affrontare il tema della regolamentazione della prostituzione. L’organizzazione studentesca UniVerso Studenti, invitando Mike Morra, avrebbe avuto la possibilità di ascoltare il punto di vista delle dirette interessate - spiegano - e delle diverse proposte di regolamentazione del settore. Per ragioni ignote e senza dare spiegazione, i vertici dell’Ateneo, nonostante gli accordi pregressi e la comunicazione ufficiale dell’evento, online da oltre 1 mese, hanno impedito solo a poche ore dall’inizio del dibattito la partecipazione di Mike Morra come condizione indispensabile per poter dare il via libera ai lavori».

«In questo modo - si sottolinea nella nota - viene preclusa la possibilità di raccontare a una platea importante (che include due parlamentari della Repubblica) quale sia l’opinione e quali siano le richieste delle escort stesse, rendendo di fatto l’appuntamento odierno mancante della voce proprio dei soggetti che dovrebbero essere sottoposti a queste proposte di regolamentazione».

Grande assente all'incontro il rettore Antonio Felice Uricchio, mentre come unico rappresentante dell'Università era presente il professor Vincenzo Muscatiello docente di diritto penale, che ha spiegato l'aspetto normativo vigente in materia di prostituzione.