Magistrati arrestati, l'ex pm Savasta chiede i domiciliari

LECCE - Ha chiesto di lasciare il carcere e di ottenere gli arresti domiciliari l’ex pm tranese Antonio Savasta arrestato il 14 gennaio scorso dalla magistratura salentina assieme all’ex gip di Trani Michele Nardi. La richiesta è stata depositata questa mattina presso la segreteria del gip di Lecce che ha emesso il provvedimento restrittivo, Giovanni Gallo, dai legali difensori dell’ex magistrato, gli avvocati Massimo Manfreda e Guido Calvi.

Savasta e Nardi al momento dell’arresto erano in servizio al Tribunale di Roma. Con loro fu arrestato e portato in carcere anche l’ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso commessi tra il 2014 e il 2018.

Tra le motivazioni della richiesta di attenuazione della misura cautelare, il comportamento collaborativo con i pubblici ministeri avuto da Savasta e le sue dimissioni dalla magistratura. Martedì scorso Savasta è stato interrogato per la terza volta dal pm inquirente, Roberta Licci, alla quale ha consegnato un piccolo memoriale difensivo. Il gip dovrebbe esprimersi sulla richiesta nei primi giorni della prossima settimana, dopo aver ottenuto il parere della Procura.