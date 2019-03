Berlusconi operato d'urgenza per ernia inguinale: annullato tour in Basilicata

Piccolo intervento chirurgico oggi all'Ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento, secondo quanto spiegano fonti di Forza Italia, è perfettamente riuscito.

Le condizioni dell'ex premier sono definite «ottime», tuttavia per il periodo di convalescenza post-operatorio di due giorni non potrà essere in Basilicata giovedì e venerdì come programmato per la campagna elettorale. Lo rende noto Forza Italia.