Caso Bellomo, parla ex corsista: «Erano tutte infatuate di lui»

«A me ha cambiato la vita seguire quel corso, perché insegna a ragionare. Non c'erano riferimenti politici. C'era entusiasmo, molti erano infatuati di Bellomo, in particolare le ragazze». E’ quanto afferma l’avvocatessa Samantha Mendicino,ex corsista della Scuola di preparazione del concorso in magistratura di Francesco Bellomo, l’ex consigliere del Consiglio di Stato destituito per il contratto che faceva sottoscrivere alle studentesse che prevedeva tra le clausole un dress code (minigonne e tacco 12). L’avvocatessa è stata ascoltata come teste della difesa davanti alla sezione disciplinare del Csm nell’ambito del procedimento a carico di Davide Nalin, l’ex pm di Rovigo sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e stretto collaboratore di Bellomo.

«La mia stessa amica Carla Pernice (una delle accusatrici di Bellomo ndr) aveva un’infatuazione intellettuale per lui» ha aggiunto la testimone rispondendo anche alle domande del pg Mario Fresa. Mendicino ha quindi ricostruito la sua esperienza. "Ho frequentato la scuola di Bellomo nella sede di Milano. Nalin mi disse che era meglio frequentare a Milano. Effettivamente ho constatato che durante il corso quando si faceva la fila nel bagno di Roma si parlava di trucco, a Milano invece si parlava di diritto».

«Lei non mi disse di avere una relazione sentimentale con Bellomo ma si vedeva che era affascinata. Una volta mi disse: 'lui fa per me, lo seguirò per sempre». E’ quanto affermato dall’avvocatessa Valentina Noce parlando, davanti alla sezione disciplinare del Csm, di Francesca Palladini, una delle grandi accusatrici dell’ex consigliere del Consiglio di Stato -destituito perché faceva sottoscrivere alle studentesse delle clausole che comprendevano anche il dress code- e che sarebbe stata legata sentimentalmente al magistrato. Noce è stata ascoltata come teste della difesa nell’ambito del procedimento a carico di Davide Nalin, l’ex pm di Rovigo sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e stretto collaboratore di Bellomo.

GRANDI ACCUSATRICI DAVANTI AL CSM IL 9 MAGGIO - E’ fissata per il prossimo 9 maggio l'udienza della sezione disciplinare del Csm in cui verranno ascoltate Francesca Palladini e Carla Pernice, le grandi accusatrici di Francesco Bellomo, l’ex consigliere del Consiglio di Stato destituito per il contratto che faceva sottoscrivere alle studentesse che prevedeva tra le clausole un dress code.

Le due verranno sentite nell’ambito del procedimento a carico di Davide Nalin, l’ex pm di Rovigo sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e stretto collaboratore di Bellomo.