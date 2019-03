Checco Zalone, set marocchino e poi anche barese

BARI - In questo momento Checco Zalone, al secolo Luca Medici, è impegnato in Marocco per le riprese del suo prossimo film Tolo Tolo - anche se molti erroneamente continuano a chiamarlo Amico di scorta - che sarà sul grande schermo (e saranno davvero tanti in tutt’Italia) il prossimo 25 dicembre prodotto da Pietro Valsecchi per Taodue. Dopo aver girato in Kenya, Checco in questo periodo è in Marocco e vi resterà per molto tempo. Ad aprile, comunque, il recordman degli incassi del cinema italiano arriverà in Puglia per girare altre scene.

Nel frattempo da Bari è partita una notizia che ormai sta girando ovunque: si è annunciato il casting di una nota casa di produzione cinematografica in cui si cercano bambini, donne e uomini africani: tutto fa pensare che i provini potrebbero riguardare il film di Zalone. A divulgare la notizia, un comunicato partito dall’ufficio stampa del Comune di Bari per conto dell’assessore al Welfare Francesca Bottalico, in cui si dice: «Partiranno oggi, in alcune strutture del welfare comunale, le selezioni per individuare comparse per un film che sarà girato tra aprile e maggio a Bari e nel territorio metropolitano».

L’assessora aggiunge: «Si tratta di un’occasione per coinvolgere le persone migranti in carico ai servizi sociali comunali in un casting che può preludere a un’esperienza professionale retribuita. Per questo abbiamo accolto positivamente la richiesta dei produttori del film».

Dopo i provini realizzati mercoledì nella Casa delle Culture al quartiere al San Paolo e quelli di ieri nella scuola «Penny Wirton» al quartiere Libertà e nel Centro servizi per famiglie di San Nicola a Bari vecchia, pare che oggi alle 17 la stessa cosa accadrà nella Casa di comunità Villa Ata a Bari-Palese. A questo punto non ci resta che aspettare l’arrivo a Bari di Checco Zalone e, soprattutto, aspettare il prossimo Natale, sicuramente ci sarà da divertirsi.