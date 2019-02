Regionali Puglia, Emiliano pronto a spostare la data delle primarie

«L'unità del centrosinistra per me va tutelata in ogni modo, perché su questa coalizione si basano gli ultimi 14 anni di governo della regione e di molte città pugliesi: per questo ho comunicato» al segretario del Pd Puglia, "Marco Lacarra la mia disponibilità a spostare la data della presentazione delle candidature» che di conseguenza farà slittare la data delle primarie.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo avere incontrato il segretario regionale del Pd. Le primarie, alle quali per il momento è candidato solo il governatore in carica, erano state fissate per il 24 febbraio ma la data è stata ritenuta una eccessiva accelerazione da alcune forze di sinistra. La Puglia in più e Sinistra italiana si erano per questo motivo sfilate dalla competizione.

Nella nota si evidenzia che Lacarra, apprezzando la disponibilità di Emiliano, auspica che il gesto «venga recepito come invito all’unità», e per questo ha convocato per domani la segreteria del Pd e il tavolo del Centrosinistra, al fine di concordare la possibilità del rinvio.

Emiliano ricorda che «la Direzione del Pd pugliese all’unanimità (tranne un voto contrario) decise due mesi fa di sostenere la mia ricandidatura attraverso il metodo delle Primarie. Il centrosinistra pugliese ha poi deciso di svolgere le primarie il 24 febbraio e il 10 febbraio come termine per le candidature». «Qualcuno - evidenzia - si è lamentato della velocità di svolgimento delle primarie, dopo che queste decisioni sono state assunte da organismi di cui non faccio parte».

Per Emiliano, «il popolo del centrosinistra ci chiede unità" e «io sono disposto a fare le primarie anche se avrei potuto chiedere come ha fatto Antonio Decaro (sindaco di Bari, ndr) di non svolgerle, ma sono convinto che le primarie siano il metodo più trasparente e democratico per decidere le alleanze e i programmi di una grande coalizione».

«Sin dal mio primo mandato da sindaco - sottolinea - abbiamo costruito il programma in maniera partecipata, dal basso, con i cittadini, archiviando la stagione in cui i candidati e i programmi venivano scelti nelle segrete stanze e calati dall’alto. Le primarie sono nate in Puglia per unire il centrosinistra e per realizzare progetti di buon governo». «Non celebrarle - rileva - significa assumersi la responsabilità di dividere questa coalizione con tutti i rischi che questo comporta».

«Per me - prosegue - l’unità della coalizione e il dialogo tra le varie componenti intorno a principi e valori che ci uniscono e ci distinguono dagli altri avversari politici è un valore che va responsabilmente tutelato. Se sarà così, noi costruiremo un patto con il popolo del centrosinistra e rivinceremo le Regionali, chiunque sia il candidato che vincerà le primarie». «Perché - conclude - saremo uniti, e le idee, i valori, il programma verranno prima dei singoli».

La prossima riunione dei parlamentari e consiglieri regionali pugliesi del PD è fissata per lunedì prossimo.