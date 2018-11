All'Uniba vaccini gratis per sanitari e studenti di Medicina

BARI - Nella scuola di Medicina dell’Università di Bari, a seguito di una collaborazione creatasi negli anni tra Policlinico e Ateneo, la vaccinazione è gratuita, oltre che per il personale sanitario, anche per i medici in formazione specialistica e gli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria che, al pari degli operatori, si trovano ogni giorno nelle strutture di degenza a fianco dei malati e che pertanto necessitano e meritano di essere protetti come i loro colleghi più grandi. Lo comunica l’Università di Bari il cui rettore, Antonio Uricchio, evidenzia che «si tratta di un esempio unico virtuoso in Italia, possibile grazie alla rinnovata sinergia che si è realizzata tra il nostro Ateneo e il Servizio sanitario regionale».

Dal 6 novembre al 14 dicembre tutti gli operatori sanitari potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale nell’ambulatorio di Igiene (terzo piano del palazzo degli Istituti Biologici). L’ambulatorio è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 18; e il venerdì dalle 8.30 alle 13.

«La mancanza di tempo e la dimenticanza - sottolinea il direttore dell’Unità di Igiene, Michele Quarto - sono purtroppo tra le principali cause di non adesione dei medici alla vaccinazione. Per questo, d’intesa con i colleghi medici del lavoro, abbiamo deciso di progettare un’azione di offerta di prossimità che già nello scorso anno, in via sperimentale, ha determinato un aumento del 70% delle coperture vaccinali».