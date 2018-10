Decaro: «Non vendo l'anima per qualche voto in più»

«Il candidato sindaco sono io. E non sono disposto a vendermi l’anima per qualche voto in più. Vincere le elezioni è importante, non perdere la faccia lo è molto di più. Non baratto, per motivi elettorali, la credibilità di quello che ho costruito con la mia coalizione fino ad oggi. Anche perché vincere non serve a niente se dal giorno dopo, invece di continuare a lavorare per la città, sei costretto a passare il tempo a pagare cambiali in cambio dell’appoggio elettorale. Bari non merita guazzabugli». Lo afferma in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decaro, rispondendo - senza citarle esplicitamente - alle sei liste civiche provenienti prevalentemente dall’area del centro-destra che ieri hanno annunciato il loro appoggio a Michele Emiliano per le regionali del 2020 e hanno manifestato «la volontà di organizzare a breve un incontro pubblico volto a definire il "Programma per Barì" in vista di un possibile appoggio a Decaro per le comunali della prossima primavera.



«La mia campagna elettorale - conclude Decaro - è fare il sindaco, farlo fino all’ultimo giorno, farlo per la strada, seguendo i cantieri, incontrando i cittadini e immaginando insieme a loro il programma per la città che vogliamo. Se qualcuno vuole davvero dare una mano per il futuro di Bari, mi trova lì».