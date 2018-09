Picchia madre e fratello per ottenere soldi per la droga, arrestato

Un uomo di 44 anni, S.M. è stato arrestato nella notte a Bisceglie per estorsione continuata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I carabinieri sono giunti nella casa dell'uomo, da cui provenivano urla, e hanno trovato il fratello dell'arrestato, 43enne, con ferite, lividi e vestiti sporchi di sangue, e nella camera da letto S.M., che in evidente stato di agitazione minacciava anche la madre 80enne, riversa sul letto con una ferita da morso alla mano destra. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, tossicodipendente e in continua crisi di astinenza, aveva chiesto soldi all'anziana madre per acquistare la droga. Un comportamento che si era reiterato nel tempo, tanto che la madre, continuamente minacciata di morte, non riusciva a sottrarsi alla richiesta. Il fratello 43enne è stato colpito per aver preso le difese dell'anziana. La situazione andava avanti da diversi mesi, e la donna non era mai riuscita a denunciare il figlio.