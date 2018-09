Giornalisti Assostampa-Ordine Puglia: «Regione modifichi bando»

BARI - «I bandi della Regione Puglia e delle sue agenzie per la selezione di personale non smettono mai di stupire. Anche l’ultimo (in ordine di tempo) che ci è dato di conoscere come quello balneare dell’Asset (Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) appare sartorialE come quello agostano per l’assunzione di sei professionisti per il Piano di comunicazione ambientale, appena modificato dopo i rilievi mossi da Ordine dei giornalisti della Puglia e Assostampa. Il nuovo avviso pubblico punta a reclutare per otto mesi un gruppo di esperti per predisporre un piano per l'impiantistica sportiva». Lo affermano in una nota i presidenti di Assostampa Puglia e dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Giuseppe Martellotta e Pietro Ricci.

«Anche questo bando, ormai prossimo alla scadenza - proseguono - ha grosse falle. Una su tutte vìola la legge 150/2000 sugli uffici stampa, quando riserva la partecipazione a giornalisti professionisti sebbene si sappia che iscritti all’Ordine professionale sono anche i giornalisti pubblicisti». «Pertanto - concludono Martellotta e Ricci - invitiamo a modificare il bando e a prorogarlo almeno per i profili professionali che richiedono l’assunzione dei giornalisti».