Corso di laurea in Medicina in inglese all'Unisalento, c'è l'ufficialità

A poche ore dall'annuncio, è arrivata l'ufficialità: il corso di laurea in Medicina in lingua inglese arriva a Lecce. Sarà attivato per l'anno accademico 2019/20 e si terrà nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, aggiungendosi al già esistente corso in Scienze Infermieristiche. Inoltre, a partire dalla primavera 2019 nell’ospedale di Gallipoli saranno avviati i corsi di terzo livello (Master e Spring/Summer School). "L'Ateneo di Bari si mette in rete con l'Unisalento e non solo. Infatti, saranno co-protagonisti dell’accordo anche l’Ordine dei Medici e le città di Lecce e Gallipoli". Così il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari, Antonio Uricchio, dopo la firma, avvenuta ieri nell’Università degli Studi del Salento, di un’intesa fra le Università di Bari e del Salento, che dà vita al corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia in lingua inglese. "Si consolida così - ha detto Uricchio - il modello stellare dell’Università di Bari che, in piena collaborazione con istituzioni territoriali e altri atenei, opera nelle realtà pugliesi intercettando - ha concluso - i bisogni formativi e di ricerca e contribuendo al loro sviluppo".

"Fare squadra vince sempre" - ha detto il preside della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, Loreto Gesualdo. "L'accordo - ha concluso - è l’inizio di una più ampia collaborazione che porterà all’istituzione del Dipartimento jonico/salentino di area medica e all’InterAteneo per governare didattica e ricerca nell’area territoriale di riferimento".