In minimoto senza casco, bimbo 9 anni muore dopo incidente nel Tarantino

Non indossava il casco protettivo il bambino di 9 anni morto ieri pomeriggio per le ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in sella una minimoto condotta - si è saputo oggi - da un altro bambino, rimasto ferito gravemente, in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 chilometri da Martina Franca. La mini moto Enduro di 80 Cc di cilindrata si è schiantata contro un muretto in una stradina di campagna al confine tra le province di Taranto e Brindisi.

Il piccolo di 9 anni è stato trasportato all’ospedale di Francavilla Fontana, dove i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’altro bambino, di qualche mese più grande, che indossava il casco, è stato invece accompagnato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. La mini moto è stata sequestrata.

La famiglia della vittima, a quanto si è appreso, risiede a Villa Castelli ma i genitori sono tarantini. Gli atti delle indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Martina Franca sono stati portati all’attenzione del sostituto procuratore Raffaele Graziano.