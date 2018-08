Nubifragio su Grottaglie, strade allagate: cade albero davanti all'ospedale

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi a Grottaglie, nel tarantino, provocando allegamenti e disagi. Diversi gli alberi sradicati. Uno di questi è caduto davanti all’ingresso dell’ospedale San Marco, un altro all’interno del cortile della scuola Media Don Sturzo. Sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco. Allagamenti in via Campatelli (zona fiera), vico Monti e in altre zone della città con numerose richieste di intervento arrivate alla Polizia locale. (foto Fb La Ringhiera)

Intanto, l’assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rispondendo, altresì, al consigliere regionale Perrini e alla Coldiretti Taranto, precisa che sono stati allertati gli Uffici regionali «perché procedano con le prime verifiche sul campo e le ispezioni al fine di quantificare i danni provocati dalle copiose piogge, raffiche di vento e grandinate di agosto che si sono abbattute sul nostro territorio, in particolare, sulle campagne del tarantino. Le prime segnalazioni descrivono danni ingenti ai vigneti ma occorre che tutte le Amministrazioni comunali coinvolte e le Associazioni di categoria ci indichino celermente i danni provocati dalle perturbazioni degli ultimi giorni. All'esito della ricognizione si procederà rapidamente con la delibera regionale di richiesta di declaratoria dello stato di calamità, lì dove sia computata una perdita della produzione lorda vendibile non inferiore al 30%, come da decreto legislativo nazionale».

Ecco alcuni video postati da vari utenti su Facebook che mostrano chiaramente la situazione.