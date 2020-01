Puglia e Basilicata, gara di Excellenze, e la Raggi si fa vedere «all'Opera»

Il premio si intitola Excellenze pugliesi e va in scena il prossimo 31 gennaio dalle 11 alle 13 alla Camera dei deputati a cura di Nissoli Fucsia Fitzgerald. È un tributo a chi ha investito sulla Puglia come Tania Missoni che nella sua Tenuta del Lauro ha messo ogni energia per trasformare un resort in uno degli alberghi d'atmosfera più belli al mondo. Ma un'altra donna, la manager Maria Rosito Sinisgalli, tiene alta la bandiera della Lucania e fonda l'associazione Ambasciatori della Basilicata nel mondo chiamando a raccolta nomi che contano anche nella business community. Per Maria, già modella per grandi griffe del calibro di Christian Dior o Chanel, dinner di gala in agenda il 14 febbraio nelle sale del sontuoso ristorante del marito Niko Sinisgalli, la Champagneria del Tazio. Per l'occasione - stavolta c'è la conferma ufficiale - arrivano Jennifer Lopez, Jo champa e Sofia Milos. Settimana mondana molto effervescente, la prossima visto che partono le sfilate dell'alta moda romana che ogni anno in questo periodo chiamano a raccolta le signore della Roma bien. L'elenco dei posti mushhave è questo.

Imperdibile il rendez vous al museo Anderson organizzato da Riccardo Ciccarese per domani dalle 18 alle 20 in onore di Ginevra Odescalchi. Jet set molto chic, dress code elegante. Domani, domenica 26 è la volta di Giampaolo Zuccarello allo spazio nazionale eventi alle 18. Venerdì sera invece al Grand Hotel Saint Regis in scena - applauditissima-Giada Belfiore. Sempre domani, domenica 26 gennaio, nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si terrà la 23° edizione del World of Fashion - Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca.

A sfilare saranno le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo: l’olandese Addy van den Krommenacker ed il franco libico Nabil Younes (entrambi noti ed apprezzati per aver vestito molte dive internazionali); le italiane Azzurra di Lorenzo e Cerrone (da sempre stimate per l’eleganza e la vestibilità delle loro creazioni); l’iraniana Neda Mokhtari con una collezione di abiti da sposa dal taglio contemporaneo, di grande personalità, realizzati con tessuti e pizzi della sua terra; e dal Mali il Progetto Sociale Pinda for Griot che, puntando sulla sostenibilità, sul valore del cotone naturale, pone l’accento sul protagonismo delle donne.

Il World of Fashion si conferma dunque un evento speciale organizzato per promuovere i talenti della moda ed internazionale visto che in questi anni ha ospitato oltre sessanta stilisti provenienti da 28 paesi: Egitto, Libia, Dubai, Qatar, Libano, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait, Colombia, Paraguay, Argentina, Albania, Cipro, Bulgaria, Thailandia, Sudafrica, Tunisia, Cina, India, Palestina, Malta, Olanda, Messico, Repubblica Ceca (e ovviamente dall’Italia) ai quali in questa edizione si aggiungeranno il Mali e l’Iran.

Nel corso dell’evento, come sempre, saranno consegnati i World of Fashion Award agli stilisti partecipanti ed agli Enti e personalità impegnati nella promozione della moda, dell’arte e dei progetti etici. I premi come sempre sono realizzati dal Maestro Orafo del Festival di Sanremo Michele Affidato. Tra i premiati ci saranno: il giornalista Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 su Canale 5 e lo stilista Nino Lettieri.

Il World of Fashion resta sempre uno degli eventi più attesi da oltre cinquecento ospiti che assistono mediamente all’evento ideato e diretto da Nino Graziano Luca. Personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ambasciatori, giornalisti, buyer, imprenditori ed esponenti della nobiltà per una passerella d’eccezione che fa della moda un catalizzatore di costumi, usanze, tradizioni e ideali.

«Il World of Fashion – ha commentato Nino Graziano Luca - lancia un messaggio di speranza: il dialogo tra le culture è possibile se si usano linguaggi della moda e più in generale delle arti». Una filosofia confermata dal backstage alla scena.

Debutto con coté diplomatico poche sere fa al Teatro dell'opera di Roma. Ecco il sindaco di Roma Virginia Raggi in smoking nero con il sovrintendente Carlo Fuortes, poi l'ambasciatore italiano presso la santa sede Pietro Sebastiano e il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni. Ma arrivano anche Marisela Federico, il grande Roberto d'Agostino (per il suo sito Dagospia è boom di traffico grazie anche ai continui scoop del team, in primis si segnala il bravo Alberto Dandolo) con la moglie Anna Federico, il presidente Tim Salvatore Rossi barese doc, la splendida Paola Mainetti e Paola Tittarelli.

Applausi risate e molta emozione poche sere fa alla prima di Figli commedia tragicomica di Mattia Torre. A salutare il pubblico Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea che sullo schermo interpretano una coppia messa a dura prova dall'arrivo del secondo figlio. Nonostante il titolo, il film. Non racconta solo il mondo dei genitori tra notti insonni e chat di classe ma racconta anche come mantenere un feeling di coppia. Da non perdere.