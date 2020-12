Nuoto, la biscegliese Di Liddo positiva al Covid: in quarantena anche la tarantina Pilato

Ancora Covid tra gli atleti azzurri del nuoto. Al termine degli Assoluti invernali di Riccione, infatti, la biscegliese Elena Di Liddo è risultata positiva al Coronavirus. Per questo motivo, quindi, la nuotatrice non potrà gareggiare alla Coppa Brema che si svolgerà oggi a Roma.

In quarantena fiduciaria nella sua abitazione anche l'altra nuotatrice pugliese, la tarantina Benedetta Pilato che, pare, nel viaggio verso Roma era in compagnia proprio della Di Liddo. Per entrambe le atlete, quindi, niente gare di fine anno.