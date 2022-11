Assalto a portavalori nel Foggiano, il ricercato Dimmito arrestato in città dalla Polizia

CERIGNOLA - Arrestato dalla polizia anche l’ultimo ricercato, il cerignolano Domenico Dimmito, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di diciassette persone, cerignolani e baresi, ritenuti appartenere o essere fiancheggiatori di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero imprecisato di delitti contro il patrimonio e in particolare rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori, o adibiti al trasporto di merce di ingente valore economico. A vario titolo anche dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona.

Dimmito non era stato rintracciato nel corso della vasta Operazione di Polizia del giorno precedente ed era l’unico che si era sottratto volontariamente alla cattura. A seguito di mirate attività, il ricercato è stato individuato a Cerignola e associato alla casa circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria. La cattura si inserisce nell’articolata attività d’indagine avviata dopo un assalto a un furgone portavalori messo a segno nel luglio 2020, nel territorio di Cerignola. Le indagini, condotte dalle squadre bobili di Bari e Foggia, unitamente alle squadre di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, con il coordinamento del Servizio centrale operativo, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche in ordine ad alcuni reati scopo perpetrati dall’associazione.

Nello specifico, per alcuni degli odierni arrestati sono stati contestati i seguenti episodi delittuosi: rapina del 10 agosto 2020 - tratto autostradale A14 tra Cerignola est e Canosa di Puglia - obiettivo: trasporto valori Ivri-Sicuritalia; rapina del 15 settembre 2020 - tratto statale 268, Comune di Angri - obiettivo: trasporto T.L.E. Logista S.p.A.; tentata rapina del 12 ottobre 2020 – provinciale 141 - km 10, Comune di Zapponeta obiettivo: trasporto T.L.E. Logista S.p.a.; tentata rapina del 12 marzo 2021 - Sillavengo (Novara) - obiettivo: trasporto merci.

Dalle indagini, in particolare, è emerso che le azioni del gruppo criminale erano organizzate secondo un articolato schema operativo “marcatamente paramilitare” che presupponeva un’accurata pianificazione di ciascun assalto e che vedeva la partecipazione, a ciascun colpo, di oltre 10 persone con ruoli ben definiti in ogni fase dell’azione criminosa. Gli assalti, oggetto d’indagine, sono stati eseguiti con autovetture, mezzi pesanti e mezzi d’opera provento di furti consumati da fiancheggiatori dell’associazione. Nel corso delle azioni criminose, sono state utilizzate armi di vario calibro, selezionate a seconda dell’obiettivo da colpire, tra le quali si rilevano armi da guerra del tipo kalashnikov.