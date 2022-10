Foggia, due scuole senz'acqua: studenti costretti a ritornare a casa

FOGGIA - Scuole senz'acqua a Foggia, studenti costretti a lasciare anzitempo le lezioni autorizzati dalla direzione dei due istituti. È accaduto il 16 ottobre al liceo scientifico Volta, si è ripetuto il 21 ottobre all'istituto Pascal.

La denuncia di Giulia Spatuzza, coordinatrice dell’Unione degli studenti Foggia: «Nella giornata di mercoledì 16 ottobre, durante le ore di lezione, studenti e studentesse del liceo Volta sono stati autorizzati da una circolare ad uscire dall’edificio scolastico a causa della mancanza d’acqua. Il 21 ottobre, le stesse dinamiche si sono ripetute, non solo al liceo Volta, ma anche al Pascal. Gli studenti, infatti, hanno ricevuto l’autorizzazione da parte della dirigenza ad uscire dall’istituto a causa della totale assenza dell’acqua. Questa situazione - aggiunge la rappresentante degli studenti - non è assolutamente indifferente per gli studenti e le studentesse, anzi rallenta la ripresa scolastica in presenza dopo la pandemia rendendola poco accessibile e regolare».

«Il 18 novembre - annuncia - scenderemo in piazza per denunciare le carenze e le iniquità del sistema scolastico italiano e le condizioni inagibili a cui gli studenti e le studentesse del nostro territorio sono sottoposti da troppo tempo. L’accesso all’istruzione deve svolgersi solo in luoghi sicuri idonei e a misura di studente».