Foggia, auto contro moto in via Napoli: ferito un 19enne

FOGGIA - Incidente nel pomeriggio in via Napoli a Foggia. Una Ford focus ha impattato con un motociclo. Probabilmente, la causa dello scontro tra i due veicoli può essere una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, un ragazzo di 19 anni trasportato d'urgenza in Pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia Locale per i rilievi del caso.