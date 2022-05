Foggia, via Napoli abbandonata tra degrado e voragini killer

FOGGIA - È una delle strade più trafficate di Foggia, sia in uscita sia in entrata e visto che negli ultimi anni in quell’area si sono insediati diversi poli attrattori ora la situazione ha superato di gran lunga l’emergenza. Parliamo di via Napoli dove quotidianamente, almeno nel periodo scolastico e per certe fasce orarie, ruotano non meno di seimila persone tra studenti, docenti e personale amministrativo per via di una serie di edifici scolastici delle medie superiori. Non è tutto: negli anni, con la crescita del polo ospedaliero e la nascita della facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, via Napoli è diventata anche strada svincolo per tutte le persone che si recano al nosocomio per lavoro, cura o studio. Non è finita. Da qualche settimana sempre in via Napoli è attiva la nuova e moderna caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco e sempre in quella strada insistono, oltre alle residenze storiche (risalgono ormai a più di mezzo secolo fa), anche capannoni per attività commerciali ed economiche, il seminario diocesano, un santuario (quello della beata foggiana suor Maria Crostarosa), hotel, centri di aggregazione giovanile e sportivi. E poi c’è tutto il traffico pesante, quello dei bus e automobilistico per chi arriva o parte da Foggia. Insomma, dovrebbe essere una strada super attenzionata, invece è lasciata se non abbandonata al degrado non solo fisico del tappeto di asfalto che in alcuni punti è un eufemismo definire pericoloso per i mezzi e le persone. C’è anche un degrado ambientale, con il verde non curato, l’illuminazione precaria, i rifiuti abbandonati (d’accordo lo scarso senso civico ma comunque bisogna pulire). E’ evidente che si tratta di una strada che richiede un intervento straordinario da parte dei commissari che gestiscono in questo momento il Comune. In questi mesi si sono viste strade riasfaltate che potevano probabilmente attendere ancora perché non nelle condizioni di via Napoli. Ci si chiede a questo punto chi fa la programmazione della manutenzione delle strade e, soprattutto, se prima di decidere ogni tanto le percorre.